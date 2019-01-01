В Приамурье размыта федеральная трасса
Участок федеральной трассы Чита — Хабаровск в Амурской области в районе Сковородино размыт ливнями и временно закрыт на реконструкцию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«На 834-м километре федеральной трассы Чита — Хабаровск в сторону Хабаровска произошёл провал дорожного полотна шириной десять метров, длиной десять метров и глубиной до двух метров», — цитиует Интерфакс сообщение ведомства.
Из-за чрезвычайной ситуации произошло ДТП - провалился автомобиль Toyota Vitz. Есть двое пострадавших, им оказана необходимая помощь.
Ранее стало известно, что после проверки президента Владимира Путина ликвидации последствий наводнения в Иркутской области 99 процентов пострадавших жителей региона получили необходимые компенсации.
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