В пресс-центре НСН обсуждают экологические последствия ЧС в Норильске
Онлайн-конференция на тему «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей».
Её участники обсуждают масштабы ущерба, причинённого утечкой 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3, которая привела к загрязнению двух рек и объявлению режима ЧС федерального масштаба.
В пресс-конференции участвует проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. Он расскажет об основных проблемах в устранении последствий утечки.
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