В пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Керченская, дом 3. Отмечается, что огонь занял площадь четырех квадратных метров, горели личные вещи и мебель.

В сообщении отмечается, что один из погибших - это ребенок. В настоящий момент пожар устранен. О причинах происшествия не сообщается.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
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