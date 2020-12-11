В пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.



Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного по адресу улица Керченская, дом 3. Отмечается, что огонь занял площадь четырех квадратных метров, горели личные вещи и мебель.

В сообщении отмечается, что один из погибших - это ребенок. В настоящий момент пожар устранен. О причинах происшествия не сообщается.

