В Португалии при крушении поезда пострадали десятки человек

В Португалии потерпел крушение поезд, в результате чего пострадали несколько десятков человек, один человек погиб. Об этом сообщает Рейтер.

По сообщениям телеканала SIC, инцидент произошел в центральном регионе Португалии в результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания. Всего в поезде находилось около 280 человек.

Отмечается, что среди раненых не менее 50 человек. На месте происшествия работают аварийные службы, в том числе пожарные.

