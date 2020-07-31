В Португалии при крушении поезда пострадали десятки человек
31 июля 202020:16
В Португалии потерпел крушение поезд, в результате чего пострадали несколько десятков человек, один человек погиб. Об этом сообщает Рейтер.
По сообщениям телеканала SIC, инцидент произошел в центральном регионе Португалии в результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания. Всего в поезде находилось около 280 человек.
Отмечается, что среди раненых не менее 50 человек. На месте происшествия работают аварийные службы, в том числе пожарные.
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31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru