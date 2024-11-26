В порту Новороссийска произошла утечка нефтепродуктов с иностранного судна

Разлив нефтепродуктов произошел в Новороссийске в районе одного из причалов порта. Об этом сообщил Росприроднадзор.

«Поступило сообщение о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в районе причала № 5 Восточного пирса ПАО "НМТП"», — отметили в ведомстве.

Источником утечки является ошвартованное у причала судно «BRO QUAN» под флагом Либерии.

На место инцидента направились специалисты Росприроднадзора и экоаналитической лаборатории. Специалисты анализируют пробы воды и уточняют объем попавших в море нефтепродуктов. Далее эксперты рассчитают размер нанесенного ущерба.

Ранее в Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне на площади около 2 тысяч квадратных метров, напоминает RT.

