В порту Новороссийска произошла утечка нефтепродуктов с иностранного судна
Разлив нефтепродуктов произошел в Новороссийске в районе одного из причалов порта. Об этом сообщил Росприроднадзор.
«Поступило сообщение о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами в районе причала № 5 Восточного пирса ПАО "НМТП"», — отметили в ведомстве.
Источником утечки является ошвартованное у причала судно «BRO QUAN» под флагом Либерии.
На место инцидента направились специалисты Росприроднадзора и экоаналитической лаборатории. Специалисты анализируют пробы воды и уточняют объем попавших в море нефтепродуктов. Далее эксперты рассчитают размер нанесенного ущерба.
Ранее в Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне на площади около 2 тысяч квадратных метров, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Лэмми: Британия не будет отправлять военных на Украину
- Пожар возник в ресторане на Страстном бульваре в центре Москвы
- Лимит по семейной ипотеке на 2025 год увеличат на 2,4 трлн рублей
- В порту Новороссийска произошла утечка нефтепродуктов с иностранного судна
- ВЦИОМ: Россияне не считают образование обязательным для высокооплачиваемой работы
- Судебные приставы выдворили 16 тысяч нелегалов из Москвы за 2024 год
- Песков: Решение об исключении «Талибана» из списка террористов не принято
- Neuralink начала разработку управляемой разумом роботизированной руки
- Продюсер Буйнова опровергла сообщения о последней стадии рака у певца
- Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru