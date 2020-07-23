В Полтаве готовится силовая операция по освобождению заложника

Губернатор Полтавской области уже заявил о невозможности выполнения требования и начале подготовки «силового разрешения ситуации».

В настоящее время у него в заложниках находится полковник полиции Виталий Шиян и машина с ними движется в сторону Киева.

Захват заложника произошёл во время задержания Скрипника во время попытки угона автомобиля. Он достал гранату РГД-5 и пригрозил взорвать её.

