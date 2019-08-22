В Польше трое туристов погибли из-за ударов молнии

Удары молнии унесли жизни трех туристов в Польше, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, среди погибших в результате ухудшения погодных условий есть ребенок 12-ти лет. Гражданство пострадавших пока не называется.

Отмечается, что основная буря разыгралась в горных массивах Гевонт и Татры. Всех пострадавших распределили по больницам. В горах ведутся спасательные операции.



