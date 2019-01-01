В Подольске в ДТП погибла женщина

В Подольске женщина за рулем «Hyundai» влетела в припаркованный на обочине многотонный грузовик, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Женщина-водитель погибла на месте происшествия. Ее двухлетняя дочка, которая ехала в детском кресле, выжила и была госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.

