Происшествия
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
В Подольске в ДТП погибла женщина
25 июня21:11
В Подольске женщина за рулем «Hyundai» влетела в припаркованный на обочине многотонный грузовик, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Женщина-водитель погибла на месте происшествия. Ее двухлетняя дочка, которая ехала в детском кресле, выжила и была госпитализирована.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
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