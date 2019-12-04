В Подольске муж ограбил АЗС, на которой работала его жена
В Подольске трое вооруженных мужчин ограбили автозаправку на 670 тысяч рублей. Выяснилось, что один из грабителей является мужем сотрудницы данной АЗС. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, злоумышленник втайне от жены скопировал ее ключ от сейфа.
По данным портала «Подмосковье сегодня» инцидент произошел на заправке, расположенной на Индустриальной улице. Вооруженные грабители ворвались в масках, угрожая кассирше пистолетом, похитили из сейфа 670 тысяч рублей. Затем заперли заложницу в одной из комнат, чтобы покинуть помещение через запасной выход.
Происшествие зафиксировали видеокамеры. С помощью видеозаписи правоохранительные органы задержали злоумышленников: одного в личном авто, а двоих по месту жительства. В доме одного из них нашли часть награбленного. Заведено дело о разбое.
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