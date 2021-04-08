В подмосковных Люберцах потушили пожар на складе

Пожарные службы ликвидировали горение на складе, где хранилась бытовая химия в Люберцах Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание было локализовано в 21:15, однако полностью ликвидировать открытый огонь пожарным удалось лишь в 00:05 четверга. Огонь затронул 6 тысяч квадратных метров.

На складе хранится бытовая химия и спортивный инвентарь. По предварительной информации, никто не пострадал.


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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
ТЕГИ:ПожарЛюберцыПодмосковье
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