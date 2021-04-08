В подмосковных Люберцах потушили пожар на складе
8 апреля 202100:30
Пожарные службы ликвидировали горение на складе, где хранилась бытовая химия в Люберцах Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, возгорание было локализовано в 21:15, однако полностью ликвидировать открытый огонь пожарным удалось лишь в 00:05 четверга. Огонь затронул 6 тысяч квадратных метров.
На складе хранится бытовая химия и спортивный инвентарь. По предварительной информации, никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- В подмосковных Люберцах потушили пожар на складе
- Politico: США планируют утвердить два пакета санкций против «Северного потока-2»
- В ЛНР заявили о ранении мирного жителя
- Politico: Байден планирует назначить спецпосланника по «Северному потоку-2»
- Олег Навальный и Любовь Соболь освобождены из-под домашнего ареста
7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru