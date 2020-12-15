В подмосковном женском монастыре произошел пожар

На территории подмосковного Борисоглебского Аносина женского монастыря загорелся склад, пожар охватил площадь 600 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Ведомство сообщило, что в деревне Аносино Истринского района на Троицкой улице горит склад на территории монастыря, в котором хранится хозяйственный инвентарь . ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах передает, что огонь мог перейти на соседнее строение.

В настоящий момент возгорание фактически удалось ликвидировать. О причинах происшествия не сообщается.

