В подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельного предприятия
28 января 202510:03
Пожар произошел в производственном здании в Солнечногорске в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании, — указал источник.
По словам собеседника агентства, в строении находится предприятие по производству мебели. Площадь возгорания и причины ЧП уточняются.
Ранее в Москве загорелся комплекс «Воронцовские бани», один человек пострадал, напоминает РЕН ТВ.
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- В подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельного предприятия
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru