В подмосковном Солнечногорске загорелось здание мебельного предприятия

Пожар произошел в производственном здании в Солнечногорске в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В деревне Пешки происходит открытое горение в производственно-складском здании, — указал источник.

По словам собеседника агентства, в строении находится предприятие по производству мебели. Площадь возгорания и причины ЧП уточняются.

Ранее в Москве загорелся комплекс «Воронцовские бани», один человек пострадал, напоминает РЕН ТВ.

