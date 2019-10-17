В подмосковном Серпухове застрелили мужчину

В Подмосковном Серпухове неустановленный злоумышленник застрелил мужчину, сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Раненый мужчина был найден в селе Турово (городской округ Серпухов). Довезти до больницы его не успели – он скончался в карете скорой помощи.

Ранее план «Перехват» был объявлен в Москве из-за ограбления со стрельбой. Шестеро преступников напали на водителя на юго-западе столицы и отобрал сумку с 6 миллионами рублей. После ограбления они скрылись на трех машинах, сообщает Москва 24.

