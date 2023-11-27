В подмосковном Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном в Красногорске, сообщила пресс-служба следственного отдела ГСУ СК по Московской области.
Двухлетнего ребенка доставили в медицинское учреждение 26 ноября. В организме девочки обнаружили метадон.
Уголовное дело возбуждено по статье о склонении к употреблению наркотических и психотропных веществ. Устанавливаются обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.
Ранее в Астрахани от отравления метадоном скончались две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. Пострадали более 20 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru