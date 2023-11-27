В подмосковном Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном

Двухлетнего ребенка доставили в медицинское учреждение 26 ноября. В организме девочки обнаружили метадон.

Уголовное дело возбуждено по статье о склонении к употреблению наркотических и психотропных веществ. Устанавливаются обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.

Ранее в Астрахани от отравления метадоном скончались две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. Пострадали более 20 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

