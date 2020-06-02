В подмосковном колодце нашли два разложившихся трупа

В Московской области Следственный комитет начал проверку после обнаружения двух сильно разложившихся трупов на дне колодца.

Останки с гнилостными изменениями нашли на дне сливного колодца в районе одного из местных СНТ во вторник, 2 июня. В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину гибели и личности скончавшихся.

Ранее сообщалось, что в лесном массиве микрорайона Опалиха в Красногорске нашли скелетированные останки мужчины. Экспертиза показала, что он умер полгода назад, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».



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ФОТО: pixabay.com
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