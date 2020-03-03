В подмосковном детсаду воспитанники отравились крысиным ядом
В поселке Белоозерский городского округа Воскресенск Московской области пятеро детей попали в больницу из-за отравления крысиным ядом.
Инцидент произошел в одном из местных детских садов. Как опасная отрава попала в руки детей - непонятно. Однако вскоре после принятия яда малыши почувствовали себя плохо и были экстренно госпитализированы.
В больнице детям провели промывание желудков, после чего опустили домой. Сейчас она находятся под наблюдением врачей.
Министерство здравоохранения Московской области инициировало проверку по факту отравления детей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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