В подмосковном Чехове из психбольницы сбежал человек

Пациент психбольницы в подмосковном городе Чехов сбежал из учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины. Уточняется, что сбежал пациент, находившийся психбольнице по решению суда.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что покинуть психбольницу без помощи сотрудников невозможно.




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ФОТО: псих
ТЕГИ:ПодмосковьеПсихиатрия
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