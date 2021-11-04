В подмосковном Чехове из психбольницы сбежал человек
Пациент психбольницы в подмосковном городе Чехов сбежал из учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.
По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины. Уточняется, что сбежал пациент, находившийся психбольнице по решению суда.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что покинуть психбольницу без помощи сотрудников невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 217 / сут.
Умерли
243 тыс.+1 195 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+31 928 / сут.
- В подмосковном Чехове из психбольницы сбежал человек
- Драгоценный конфискат. Во Франции с молотка уйдут 300 предметов
- Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы
- СМИ: Российское судно в Дании может быть арестовано за долги
- Мишустин: Союзное государство выработает единый подход к пенсиям
- Писательница Амели Нотомб мечтает творить в космосе
- Лукашенко намерен усилить региональную группировку войск России и Белоруссии
- Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ на заседании Высшего госсовета
- СМИ: Российский аналитик арестован в США по делу о возможных связях Трампа с Москвой
- Министры комитета ОПЕК+ предлагают продлить план нефтедобычи на декабрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru