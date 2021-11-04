В подмосковном Чехове из психбольницы сбежал человек

Пациент психбольницы в подмосковном городе Чехов сбежал из учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает РИА Новости.



По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины. Уточняется, что сбежал пациент, находившийся психбольнице по решению суда.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что покинуть психбольницу без помощи сотрудников невозможно.









