В подмосковной Балашихе двое пострадали из-за взрыва газа

Как минимум двое человек пострадали из-за взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По имеющимся данным, взрыв произошел на балконе 17 этажа в жилом многоквартирном доме по улице Дмитриева. Пострадали как минимум два человека, они госпитализированы.

Как передает агентство, пострадавшими оказались мужчина и женщина. Причиной взрыва стало, по предварительным данным, переливание бензина из одной канистры в другую. Пожара удалось избежать, в квартире пострадавших повреждены стекла.

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ФОТО: pixabay.com
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