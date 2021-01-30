В подмосковной Балашихе двое пострадали из-за взрыва газа
Как минимум двое человек пострадали из-за взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По имеющимся данным, взрыв произошел на балконе 17 этажа в жилом многоквартирном доме по улице Дмитриева. Пострадали как минимум два человека, они госпитализированы.
Как передает агентство, пострадавшими оказались мужчина и женщина. Причиной взрыва стало, по предварительным данным, переливание бензина из одной канистры в другую. Пожара удалось избежать, в квартире пострадавших повреждены стекла.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- В подмосковной Балашихе двое пострадали из-за взрыва газа
- Франция ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса
- По факту ДТП под Самарой возбуждено уголовное дело
- В Польше усилились протесты из-за ужесточения закона об абортах
- На Урале арестованы двое сотрудников штабов Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru