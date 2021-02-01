В Подмосковье запустят систему оперативного оформления ДТП

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении в регионе систему оперативного оформления ДТП.

По словам Воробьева, система заработает в ближайшее время.

Также губернатор области отметил, что параллельно с внедрением системы в регионе специалисты начали анализ «глупых» пробок. По словам Воробьева, власти по результатам анализа будут работать над их устранением, передает «Радио 1».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПодмосковьеДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры