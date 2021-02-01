В Подмосковье запустят систему оперативного оформления ДТП
1 февраля 202121:12
Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении в регионе систему оперативного оформления ДТП.
По словам Воробьева, система заработает в ближайшее время.
Также губернатор области отметил, что параллельно с внедрением системы в регионе специалисты начали анализ «глупых» пробок. По словам Воробьева, власти по результатам анализа будут работать над их устранением, передает «Радио 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru