В Подмосковье загорелся ТЦ «Кузьмич»
26 декабря 202407:52
Пожар произошел в торговом центре «Кузьмич» в подмосковном поселке Михайловская. Об этом сообщает МЧС.
«Пожар локализовали на 900 квадратах», — отметили в ведомстве.
К борьбе с огнем привлекли 29 человек и десять единиц техники.
Накануне взрыв и пожар произошли в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, погибла женщина, напоминает Ura.ru. Позже выяснилось, что причиной ЧП стала атака украинского беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru