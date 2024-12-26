В Подмосковье загорелся ТЦ «Кузьмич»

Пожар произошел в торговом центре «Кузьмич» в подмосковном поселке Михайловская. Об этом сообщает МЧС.

«Пожар локализовали на 900 квадратах», — отметили в ведомстве.

К борьбе с огнем привлекли 29 человек и десять единиц техники.

Накануне взрыв и пожар произошли в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, погибла женщина, напоминает Ura.ru. Позже выяснилось, что причиной ЧП стала атака украинского беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПожарМЧСМосковская Область

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