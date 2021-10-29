В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины
29 октября 202120:22
Полиция подмосковного города Дубна задержала молодого человека по подозрению в убийстве мужчины огнестрельным оружием. Об этом сообщили в подмосковном управлении МВД.
Уточняется, что задержанный 1996 года рождения. После убийства молодой человек скрылся в лесу, где его в дальнейшем обнаружили сотрудники полиции.
При задержании у стрелявшего были обнаружены пистолет и патроны. Молодой человек будет доставлен в следственное управление, пишет «Радио 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru