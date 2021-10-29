В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины

Полиция подмосковного города Дубна задержала молодого человека по подозрению в убийстве мужчины огнестрельным оружием. Об этом сообщили в подмосковном управлении МВД.

Уточняется, что задержанный 1996 года рождения. После убийства молодой человек скрылся в лесу, где его в дальнейшем обнаружили сотрудники полиции.

При задержании у стрелявшего были обнаружены пистолет и патроны. Молодой человек будет доставлен в следственное управление, пишет «Радио 1».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Задержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры