В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве мужчины

Полиция подмосковного города Дубна задержала молодого человека по подозрению в убийстве мужчины огнестрельным оружием. Об этом сообщили в подмосковном управлении МВД.

Уточняется, что задержанный 1996 года рождения. После убийства молодой человек скрылся в лесу, где его в дальнейшем обнаружили сотрудники полиции.

При задержании у стрелявшего были обнаружены пистолет и патроны. Молодой человек будет доставлен в следственное управление, пишет «Радио 1».





