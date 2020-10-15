В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьницы

Правоохранительные органы задержали в Домодедове подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы. Им оказался 20-летний житель Ульяновской области, информирует Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

Задержанный на допросе признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления. Он также указал следователям и криминалистам место схрона тела убитой.

Девушка пропала 10 октября. По данным следствия, она вместе с подозреваемым проводила ночное время в сквере этого подмосковного города. В какой-то момент они повздорили, юноша изнасиловал и задушил школьницу, а затем сбросил тело в люк канализации, отмечает RT.

В ближайшее время следствие намерено просить суд арестовать задержанного.

