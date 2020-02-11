В Подмосковье задержан пенсионер с подпольным арсеналом

Целый склад боеприпасов обнаружен сотрудниками полиции у 69-летнего пенсионера в подмосковном Можайске. Пожилой мужчина хранил 200 патронов и два пистолета различных модификаций, информирует региональный главк МВД.

Экспертиза дала официальное заключение: пистолеты и часть патронов относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, которые годятся для производства выстрела, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Максимальное наказание, грозящее владельцу арсенала — до четырех лет лишения свободы, уточняет Ura.ru. Подозреваемый задержан, решается вопрос о дальнейшей мере пресечения.

