В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне
В Подмосковье задержали женщину, приготовившую еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУМВД по региону Татьяну Петрову.
По словам Петровой, подозреваемой вменяют в вину деяние по статье 244 УК РФ "Надругательство над захоронениями". Информация о женщине, готовившей еду у мемориала "Скорбящая мать" в центре города Пушкино, появилась в сети во вторник днем.
Задержанная оказалась жительницей города Красноармейска, она родилась в 1956 году. Мотивы ее поступка неизвестны.
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