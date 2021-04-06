В Подмосковье задержали женщину, готовившую еду на Вечном огне

В Подмосковье задержали женщину, приготовившую еду на Вечном огне в центре города Пушкино Московской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУМВД по региону Татьяну Петрову.

По словам Петровой, подозреваемой вменяют в вину деяние по статье 244 УК РФ "Надругательство над захоронениями". Информация о женщине, готовившей еду у мемориала "Скорбящая мать" в центре города Пушкино, появилась в сети во вторник днем.

Задержанная оказалась жительницей города Красноармейска, она родилась в 1956 году. Мотивы ее поступка неизвестны.

