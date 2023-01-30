В Подмосковье задержали устроивших диверсию на железной дороге подростков
Силовики задержали в Московской области трех подростков, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Москве и Подмосковью.
По данным ведомства, в мессенджере Telegram три несовершеннолетних жителя Чехова вступили в контакт с неизвестными, которые предложили за деньги повредить объекты транспортной инфраструктуры. Подростки получили инструкции и выполнили их, сняв свои действия на мобильный телефон.
«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России "Террористический акт" или статье 281 УК России "Диверсия"», — подчеркнули в ФСБ.
За подобные действия злоумышленникам может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник украинских националистов в Северо-Кавказском регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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