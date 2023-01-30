В Подмосковье задержали устроивших диверсию на железной дороге подростков

По данным ведомства, в мессенджере Telegram три несовершеннолетних жителя Чехова вступили в контакт с неизвестными, которые предложили за деньги повредить объекты транспортной инфраструктуры. Подростки получили инструкции и выполнили их, сняв свои действия на мобильный телефон.

«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России "Террористический акт" или статье 281 УК России "Диверсия"», — подчеркнули в ФСБ.

За подобные действия злоумышленникам может грозить от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который готовил сторонник украинских националистов в Северо-Кавказском регионе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

