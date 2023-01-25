«К угрозам готовы!»: Диверсионную войну в России назвали маловероятной

Если Киев планирует развернуть на территории России диверсионную войну, то им еще нужно постараться, чтобы найти специалистов для диверсий и террористических актов, так как спецслужбы России готовы к любым вызовам, заявил член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло в разговоре с НСН.



Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что подтверждает правильность избранного Россией пути по защите себя. Так, ранее советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что россияне живут в «другой реальности» и по ним нанесут удары «изнутри». Андрей Манойло отметил, что попытки Киева устроить диверсии сразу будут пресечены российскими спецслужбами.

«Подоляка слушать не стоит, это фрик. Диверсии организовывают диверсанты, теракты организовывают террористы. Не булочники, не кондитеры и уж тем более не дворники. Если они действительно планируют развернуть на территории России диверсионную войну, то вопрос, где они будут брать таких специалистов. Наши спецслужбы работают эффективно и к любым подобным вызовам и угрозам они готовы. В Россию попали разные люди: есть беженцы, а есть те, кто под видом беженцев пытался проникнуть на территорию России. Как бы не были подготовлены засланцы с той стороны, важно понимать, что они обязательно попадут в поле зрения наших сотрудников», - сказал Манойло.

Ранее, 23 января, ФСБ предотвратила на Северном Кавказе теракт, который готовился по указанию Киева, подозреваемого задержали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

