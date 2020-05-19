В Подмосковье в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 погиб экипаж

В районе подмосковного Клина вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку, в результате чего погиб экипаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около 20.00 (мск) в 20 км от Клина.

Экипаж в составе трех человек скончался от полученных при посадке травм. Предварительной версией катастрофы в Минобороны называют техническую неисправность.

Уточняется, что полет вертолета выполнялся в рамках учений. На место происшествия направилась комиссия Главного Командования ВКС.



