В Подмосковье в ДТП со скорой пострадали семь человек

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Подмосковье, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную полицию.



Дорожный инцидент произошел в Одинцовском районе. Скорая столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ.



Отмечается, что среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Всех госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, столкновение машин произошло из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля.





