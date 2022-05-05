В Подмосковье в ДТП со скорой пострадали семь человек
ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Подмосковье, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную полицию.
Дорожный инцидент произошел в Одинцовском районе. Скорая столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ.
Отмечается, что среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Всех госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, столкновение машин произошло из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля.
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