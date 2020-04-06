В Подмосковье в ДТП разбился известный блогер Павел Петель

В Московской области в районе Подольска в результате ДТП погиб известный блогер Павел Петель.



Уроженец Украины возвращался из Сахарова в Новой Москве, где посетил миграционную службу. Как отмечает «Вечерняя Москва», Петель подал документы для получение патента на ведение трудовой деятельности в России. Кроме того, он планировал оформить российское гражданство.



Блогер переехал в Москву 10 лет назад, и прославился за счет своих эпатажных образов, в частности, выступая в образе бородатой женщины. Однако в последние годы он занялся написанием детских сказок.



ДТП, в котором погиб Петель, произошло на 38-м километре Симферопольского шоссе. Автомобиль, в котором находился блогер, врезался в грузовик на скорости 200 километров в час. В легковушке погибли водитель и два пассажира.

