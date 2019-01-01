Происшествия
В Подмосковье в ДТП пострадал подросток
13 июня21:17
На 16-м километре автодороги «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В результате аварии с телесными повреждениями был госпитализирован 14-летний мальчик, управлявший велосипедом.
Водитель мотоцикла с места аварии не скрывался.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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