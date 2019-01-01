Происшествия

В Подмосковье в ДТП пострадал подросток

13 июня21:17

На 16-м километре автодороги «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии с телесными повреждениями был госпитализирован 14-летний мальчик, управлявший велосипедом.

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Водитель мотоцикла с места аварии не скрывался.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС.




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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП