В Подмосковье в ДТП пострадал подросток

На 16-м километре автодороги «Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово» произошло ДТП с участием мотоцикла и велосипеда, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате аварии с телесными повреждениями был госпитализирован 14-летний мальчик, управлявший велосипедом.