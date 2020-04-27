В Подмосковье упавшая крыша убила подростка
Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту гибели одного подростка и травмирования другого в результате обрушения крыши заброшенного коровника.
Трагедия разыгралась в деревне Кокино под Каширой. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», из коровника госпитализировали двух подростков в возрасте 14 и 15 лет.
Предварительно установлено, что подростки играли на территории заброшенного ниязда, в какой-то момент произошло обрушение бетонного перекрытия постройки.
Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Состояние второго оценивается как тяжелое.
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