В Подмосковье упавшая крыша убила подростка

Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту гибели одного подростка и травмирования другого в результате обрушения крыши заброшенного коровника.

Трагедия разыгралась в деревне Кокино под Каширой. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», из коровника госпитализировали двух подростков в возрасте 14 и 15 лет.

Предварительно установлено, что подростки играли на территории заброшенного ниязда, в какой-то момент произошло обрушение бетонного перекрытия постройки.

Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Состояние второго оценивается как тяжелое.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьПодросткиПодмосковье
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