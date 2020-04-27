В Подмосковье упавшая крыша убила подростка

Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту гибели одного подростка и травмирования другого в результате обрушения крыши заброшенного коровника.



Трагедия разыгралась в деревне Кокино под Каширой. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», из коровника госпитализировали двух подростков в возрасте 14 и 15 лет.



Предварительно установлено, что подростки играли на территории заброшенного ниязда, в какой-то момент произошло обрушение бетонного перекрытия постройки.



Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Состояние второго оценивается как тяжелое.

