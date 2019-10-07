В Подмосковье угнали машину с ребёнком

Неизвестные похитили машину с трёхлетним ребёнком, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент случился вечером 5 октября в Павловском Посаде.

Отмечается, что родители с ребёнком припарковались у дома №3 на Игнатьевской улице. Пока они выгружали багаж, неизвестный сел на водительское сиденье и скрылся в неизвестном направлении. На пассажирском сиденье осталась дочь владельцев иномарки.

Позже девочку обнаружили на террасе Аверькиевского лесничества. Ребёнок был возвращён родителям, а сама машина числится в угоне. Ущерб оценивается в 550 тысяч рублей.

