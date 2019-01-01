В Подмосковье убита женщина

В понедельник в полицию поступила информация о том, что вблизи села Хотеичи города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района в лесу с множественными колото-резаными ранениями обнаружено тело неизвестной женщины на вид около 40-45 лет.

По данному факту следственным отделом по Орехово-Зуево Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс следственных действий.

Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства гибели. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что в Ликино-Дулёво совершено тройное убийство. В одной из квартир были обнаружены тела мужчины и двух его сыновей. По «горячим следам» установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 26-летний сосед потерпевших.

















