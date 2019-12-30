В Подмосковье три человека погибли при пожаре в жилом доме

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, еще одного человека госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины возгорания и количество пострадавших.



