В Подмосковье три человека погибли при пожаре в жилом доме
30 декабря 201923:20
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, еще одного человека госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины возгорания и количество пострадавших.
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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПожарныеПодмосковье
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