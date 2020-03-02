В Подмосковье телевизор упал на 2-летнего мальчика
Следственный комитет по Московской области начал проверку после госпитализации двухлетнего мальчика, на которого упал телевизор.
Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Предварительно установлено, что в момент ЧП ребенок находился дома вместе со своей матерью. Женщина отвлеклась и отлучилась на кухню, а когда вернулась – обнаружила, что на ребенка с тумбы упал телевизор.
Пострадавший мальчик был госпитализирован в детское отделение городской больницы, врачи зафиксировали у него травму головы, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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