В Подмосковье телевизор упал на 2-летнего мальчика

Следственный комитет по Московской области начал проверку после госпитализации двухлетнего мальчика, на которого упал телевизор.

Инцидент произошел в Лосино-Петровском. Предварительно установлено, что в момент ЧП ребенок находился дома вместе со своей матерью. Женщина отвлеклась и отлучилась на кухню, а когда вернулась – обнаружила, что на ребенка с тумбы упал телевизор.

Пострадавший мальчик был госпитализирован в детское отделение городской больницы, врачи зафиксировали у него травму головы, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



