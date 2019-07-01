В Подмосковье столкнулись два теплохода

Столкновение двух теплоходов произошло на канале имени Москвы в городе Яхрома. Об этом АГН «Москва» сообщили в экстренных службах Московской области. ЧП случилось на 99 километре водного пути.

Не поделили фарватер грузовое судно «Новокуйбышевск» и пассажирский «Нижний Новгород». В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Как отмечают argumenti.ru, теплоходы повреждены несильно, стокновение была касательным. У «Новокуйбышевска» помят борт, а у «Нижнего Новгорода», поцарапано покрытие.

Как уточняет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на РИА Новости, всего на борту «Нижнего Новгорода» находились около двухсот пассажиров. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным МЧС, оно не помешает судоходству на канале имени Москвы.

