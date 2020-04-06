В Подмосковье ребёнок скончался, подавившись курагой
6 апреля 202017:42
Двухлетний мальчик умер в подмосковном Одинцово, подавившись курагой. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Следственный комитет.
Родители вызвали скорую помощь и сами пытались спасти ребёнка, но не сумели. Он умер от асфиксии.
Проводится доследственная проверка. Специалисты также проведут судебно-медицинскую экспертизу.
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