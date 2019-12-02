В Подмосковье ребенок во время игры подстрелил брата

В подмосковном Сергиевом Посаде десятилетний мальчик попал в реанимацию после того, как в него во время игры выстрелил из пневматики брат, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что у школьника диагностировали пулевое ранение шеи, инородное тело там же, а также дыхательную недостаточность.

Медики сообщили об инциденте в полицию, в настоящее время по факту ЧП проводится проверка.

