В Подмосковье разбираются со смертью подростка после драки с десантником

В Наро-Фоминске выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетнего после избиения десантником, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. Информация об этом случае ранее появилась в сети.

По предварительным данным, драка произошла между военнослужащим воздушно-десантных войск и молодым человеком шестнадцати лет. Якобы в результате стычки юноша впоследствии умер. Однако, как пишет сайт «Подмосковье сегодня», данные вызывают сомнения в достоверности.

По версии следствия, жительница Наро-Фоминска нашла в квартире тело своего сына без очевидных телесных повреждений. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате, предположительно, алкогольного отравления.

