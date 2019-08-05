В Подмосковье разбираются со смертью подростка после драки с десантником
В Наро-Фоминске выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетнего после избиения десантником, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. Информация об этом случае ранее появилась в сети.
По предварительным данным, драка произошла между военнослужащим воздушно-десантных войск и молодым человеком шестнадцати лет. Якобы в результате стычки юноша впоследствии умер. Однако, как пишет сайт «Подмосковье сегодня», данные вызывают сомнения в достоверности.
По версии следствия, жительница Наро-Фоминска нашла в квартире тело своего сына без очевидных телесных повреждений. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате, предположительно, алкогольного отравления.
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