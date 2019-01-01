Происшествия
На месте работают сотрудники ДПС.
В Подмосковье произошло ДТП с участием рейсового автобуса
19 июня21:38
В Подмосковье на 25-м километре трассы М4 рейсовый автобус столкнулся с остановившейся из-за поломки «ГАЗелью», сообщает «Интерфакс».
Медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам автобуса и обоим водителям.
На месте работают сотрудники ДПС.
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ТЕГИ:ДТП
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