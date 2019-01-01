Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с участием рейсового автобуса

19 июня21:38

В Подмосковье на 25-м километре трассы М4 рейсовый автобус столкнулся с остановившейся из-за поломки «ГАЗелью», сообщает «Интерфакс».

Медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам автобуса и обоим водителям.

Два человека погибли в результате ДТП из 20 машин на МКАД. Подробности

На месте работают сотрудники ДПС.

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ТЕГИ:ДТП