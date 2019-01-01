В Подмосковье произошло ДТП с участием рейсового автобуса

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В Подмосковье на 25-м километре трассы М4 рейсовый автобус столкнулся с остановившейся из-за поломки «ГАЗелью», сообщает «Интерфакс».

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