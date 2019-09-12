В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

12 сентября23:46

В Подмосковном округе Ликино-Дулево произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме. Как сообщает Интерфакс, в результате инцидента пострадал один человек.

По данным агентства, взрыв произошел на четвертом этаже. Взрывной волной выбило стекла в одной из комнат. О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается.

Возгорания после взрыва не было, несущие конструкции здания не повреждены.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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