В Подмосковье предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов

Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвращен в Московской области, силовики задержали готовившего преступление военнослужащего, который был завербован спецслужбами Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«При изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны... причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов», - указали в ведомстве.

У задержанного обнаружили переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого теракта.

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала в Херсонской области россиянку, подозреваемую в госизмене за финансирование ВСУ, напоминает RT.

