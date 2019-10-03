В Подмосковье появились лжегазовики

В подмосковных Люберцах появились мошенники, предлагающие платно заменить приборы учета газового отопления. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Компания "Мосэнергоконтроль" под видом замены счётчиков предлагает купить новые за сумму 12 тыс. рублей. По словам жителей города, такие случаи происходили неоднократно.

В "Мособлгаз" напоминают, что работы по устранению утечек газа бесплатные, сотрудники всегда предупреждают о своем визите заранее. На все работы ремонтного характера выдается чек. Жителям рекомендуется сохранять бдительность.

