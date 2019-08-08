В Подмосковье попался наркоторговец, заснувший за рулем
8 августа16:20
В подмосковной Коломне задержали мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. В момент задержания он мирно спал в своей машине, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Сотрудники полиции заметили на обочине Песковского шоссе машину с явными механическими повреждениями. В салоне спал мужчина.
Во время общения с сотрудниками полиции мужчина сильно нервничал. В ходе досмотра в автомобиле был найдено сверток с 850 граммами наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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ФОТО: pxhere.com