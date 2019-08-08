В Подмосковье попался наркоторговец, заснувший за рулем

Спецвыпуск НСН-Строительство

В Строительном комплексе Москвы подвели итоги работы за семь месяцев 2019 года

В столице построено в два раза больше недвижимости и в три раза - жилья

Приоритетным направлением остается реализация программы развития метрополитена

С начала года в Москве построено порядка 48 км дорог