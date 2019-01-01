В Подмосковье поймали известного вора в законе. Видео
Лидер организованной преступной группировки Олег Чернов, известный по кличке «Черный» задержан в Подмосковье вместе с двумя подельниками. Бандитов обвиняют в вымогательстве денег у бизнесменов в посёлке Полуденовка, сообщат Главное управление МВД по Московской области.
Видео: ГУ МВД РФ
Чернову 49 лет, его подчинённым в преступной иерархии 28 и 29 лет, один из них ранее судим, уточняет Ura.ru. Задержанные навязывали предпринимателям криминальную «крышу», угрожая расправой и уничтожением имущества.
При обыске в квартирах рэкетиров обнаружены охотничье ружье, винтовка с оптическим прицелом, нож, девять мобильных телефонов, планшеты и сим-карты.
Бандиты арестованы, в отношении них открыто уголовное дело по статье «Вымогательство». Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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