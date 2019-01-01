Происшествия
В результате ДТП 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом, от полученных телесных повреждений скончался. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ДПС.
В Подмосковье погиб мотоциклист
10 июня21:19
На 69 километре трассы М4 «Дон» в городском округе Домодедово произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и легкового автомобиля «Fiat», сообщили АГН «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
В результате ДТП 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом, от полученных телесных повреждений скончался. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ДПС.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП