Происшествия

В Подмосковье погиб мотоциклист

10 июня21:19

На 69 километре трассы М4 «Дон» в городском округе Домодедово произошло ДТП с участием мотоцикла BMW и легкового автомобиля «Fiat», сообщили АГН «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах

В результате ДТП 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом, от полученных телесных повреждений скончался. На месте ДТП работают следователи и сотрудники ДПС.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП