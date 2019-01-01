Происшествия

В Подмосковье под колесами поезда погибла пенсионерка

14 июня20:49

На железнодорожной станции Нара в Наро-Фоминске под колесами электрички «Москва - Нара» погибла 78-летняя женщина, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Сотрудники полиции на транспорте проводят проверку обстоятельств гибели пенсионерки.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:Электрички