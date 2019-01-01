В Подмосковье по факту нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело

По факту нападения овчарки на восьмилетнего мальчика в СНТ «Надежда-2» в Дмитрове было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Собака вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и напала на ребенка. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами.

Расследование дела продолжается.

