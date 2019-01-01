Происшествия
Расследование дела продолжается.
В Подмосковье по факту нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело
10 июля22:00
По факту нападения овчарки на восьмилетнего мальчика в СНТ «Надежда-2» в Дмитрове было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Собака вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и напала на ребенка. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом костей предплечья и множественными укусами.
Расследование дела продолжается.
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Собаки
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