В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
Неизвестный плеснул предположительно серной кислотой в лицо мужчине и женщине, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл утром 21 марта в Домодедове возле многоэтажного жилого дома. Жидкость, которую неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, также попала на кисти рук проходившего мимо 11-летнего школьника.
«С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего», - добавили в ведомстве.
По данным Telegram-канала «112», который опубликовал видео с камер наблюдения, нападавшим оказался бывший возлюбленный пострадавшей девушки.
Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили мужчину, который обвиняется в нападении на бывшую девушку - пострадавшая была облита водой с серной кислотой, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае
- В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
- Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru