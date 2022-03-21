В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину

В сообщении говорится, что инцидент произошёл утром 21 марта в Домодедове возле многоэтажного жилого дома. Жидкость, которую неизвестный плеснул в лицо мужчине и женщине, также попала на кисти рук проходившего мимо 11-летнего школьника.

«С химическими ожогами различных частей тела все трое находятся в больнице. Органами МВД осуществляется розыск нападавшего», - добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», который опубликовал видео с камер наблюдения, нападавшим оказался бывший возлюбленный пострадавшей девушки.

Ранее в Санкт-Петербурге в СИЗО отправили мужчину, который обвиняется в нападении на бывшую девушку - пострадавшая была облита водой с серной кислотой, сообщает телеканал «360».

