В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой на входе в магазин
3 августа 202023:15
В подмосковном Пушкино неизвестные облили женщину серной кислотой при входе в гипермаркет «Глобус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что пострадавшая женщина 1962 года рождения была доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.
В настоящее время идет поиск неизвестных, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru