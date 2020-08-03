В Подмосковье неизвестные облили женщину серной кислотой на входе в магазин

В подмосковном Пушкино неизвестные облили женщину серной кислотой при входе в гипермаркет «Глобус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшая женщина 1962 года рождения была доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.

В настоящее время идет поиск неизвестных, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Подмосковье
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